Dies und Das – Bannon kastriert?

Ich tue das nur ungern, während wir gerade einen so schönen Artikel, den Artur für uns übersetzt hat, am Laufen haben. Aber die Welt fragt nicht nach uns und besonders nicht in washington mit seinem Geplärre. Und so biete ich mal einige Gedanken zu Bannon an, wenn auch in der ausdrücklichen Hoffnung, dass möglichst alle sich auch weiterhin mit dem Fursow Artikel nebenan beschäftigen und dieser die Beachtung findet, die er verdient.

Da es bereits mehrere Beiträge, alle in etwa derselben Richtung, nur die einen eher enttäuscht und der andere unverhohlen gehässig, hier mal einige Gedanken dazu.

Zunächst mal: Steve Bannon wurde nicht gefeuert, nicht geteert und gefedert, ja, nicht einmal gerügt. Und erst recht nicht gefeuert oder kastriert.

Auch ist zu sehen, dass man bei den amis – besonders derzeit – stark dazu neigt, aus „die Sekretärin der präsidenten-Gemahlin trug ihre Handtasche heute auf der anderen Seite“ wer weiss welches Großereignis mit gewaltiger Bedeutung zu herbei zu plappern.

Seht es euch doch an. Selbst bei drittrangigen Sendern in drittrangigen Käffern sitzen da fast immer gleich zwei Vorlesedrohnen, natürlich aufwendig auf „seriös“ geschminkt und gekleidet und fast in vermeintlicher Wichtigkeit ersaufend. Häufig geht’s anschließend gleich weiter, oft sogar im selben Studio, mit „Experten“, also anderen in aller Regel dämlichen und ahnungslosen Plapperpuppen mit einer Mischung aus Mini-talkshow und Expertenrunde. Irgendetwas wie Expertise oder brauchbare Einschätzungen ist da alleine schon deshalb nicht zu erwarten, weil im irren usppa System nur ein Thema für die „journalisten“ wirklich bedeutsam ist, nämlich „ich! ich! ich!“

Und das sollte doch auch niemanden erstaunen. Wir reden hier immerhin von den Nachkommen des ehemaligen europäischen Abschaums sowie Sklaven aus Afrika. Es gibt in den usppa keine Kultur und selbstverständlich auch keine journalistische. Woher sollte die denn auch kommen.

Nun ist Tyler Durden zwar insofern eine löbliche Ausnahme, weil er offensichtlich über ein Gehirn verfügt, aber sein Publikum sind großteils amis. Wenn er die erreichen will, dann muss er Fakten (und Gerüchte) kleinhäckseln, in viel heisse Luft einrühren und das Ergebnis dann reisserisch präsentieren.

Schauen wir also mal, was wirklich geschehen ist.

– Die Geheimdienste, inkl. fbi, sind eine der beiden gegen trump eingesetzten Hauptwaffen (die andere sind die medien). Gerade erst gestern flog die Vorgängerin, susan rice, als eine Hauptakteurin des * illegalen !!* Missbrauchs der Geheimdienste auf und zwar schon lange und noch als trump bereits zum Präsidenten gewählt war.

– Der Nachfolger von rice, General Flynn, wurde, aufgehängt an einem kleinen formalen Fehler, öffentlich gejagt, geteert und es wurde sein Kopf gefordert. trump ließ Flynn gehen – was übrigens keineswegs heisst, dass Flynn jetzt nur noch am swimming pool sitzt und Bücher liest. Es ist allerdings sehr still um ihn geworden, was keineswegs schlecht sein muss; ganz im Gegenteil.

– Der nationale Sicherheitsrat ist ein Vipernnest, in dem alle Geheimdienste zusammenlaufen, wobei der Chef, der „national security advisor“ ein politischer Posten ist. Es verhält sich also so ähnlich wie im Bereich Militär, wo es ebenfalls den politischen Posten (Verteidigungsminister) und den praktischen, exekutiven gibt (Chef des Generalstabs). Hier ging es um den politischen Posten, der direkten Zugang zum oval office hat und diesem auch berichtet und dient.

– Bannon hat es bereits in seiner für ihn typischen unverhohlenen Art klargestellt – was aber interessanterweise kaum berichtet wird und auch hier bei uns unbeachtet blieb: Es gab einiges aufzuräumen und nachdem Gen. McMaster den meisten (partei)politischen Dreck ausgefegt, sprich, jedenfalls die höheren der obama Ratten entsorgt hat, gibt es keinen Bedarf mehr für Bannon.

– Bannon wurde nicht gefeuert. Bannons Hauptjob ist der (weitaus höherrangige) des Chefberaters und Chefstrategen des weissen Hauses. Seine *zusätzliche* Tätigkeit im nationalen Sicherheitsrat ist schlicht nicht mehr nötig.

Man muss bei sowas auch auf die Nuancen achten. Gefeuert hieße, keinen Zugang mehr zu haben. Ist aber nicht so. Bannon hat nach wie vor Zugang; er gehört nur nicht mehr zur automatisch zu jeder Sitzung eingeladenen Stammbesatzung. Was praktisch ziemlich genau null Bedeutung hat, da so ziemlich alle Berichte ohnehin auf seinem Tisch landen.

– McMaster hat den job als amtierender Sicherheitsratschef garantiert nicht gegen den Willen von Bannon bekommen. Und in der Tat gelten die beiden als einander wohl gesonnen und ähnlich denkend. Welch Zufall aber auch.

Was war Bannons Aufgabe dort eigentlich und warum war er – gegen heftigsten Protest der demokraten – dort eingesetzt worden?

Dazu muss man verstehen, wie die usppa ticken. Der Stabschef des Präsidenten ist in etwa das, was anderswo ein Premierminister ist. Nicht genau natürlich, aber in etwa kommt es hin. Ein Premierminister hat etwas mehr formale Macht, eigene Zuständigkeitsbereiche, usw, dafür aber hat er weniger faktische Macht als der ami Stabschef. Korrektur: Bannon ist Chefstratege und nicht Stabschef. Dennoch gilt weiterhin (und im Zweifel sogar noch mehr) was ich sagte: Weniger formale, dafür mehr de fakto Macht.

Und damit ist die Frage auch beantwortet. Der Grund dort zu sein, war schlicht der, dem – von Trump (und zwar mit Empfehlung von Bannon) eingesetzten – neuen Sicherheitsratschef deutlich mehr Muskeln zu geben und ihm so das Aufräumen erheblich zu erleichtern.

Aber natürlich gibt es auch politische Komponenten. Eine offensichtliche ist die, dass die „demokraten“ vom ersten Tag an gewaltig Lärm gegen Bannon machten. Der ist für „demokraten“ nicht nur in etwas das, was Weihwasser für den Teufel ist, sondern er ist auch intelligent, gut vernetzt und sehr nah an Trump. Und er hat eine Menge Erfahrung, die trump selbst nahezu komplett fehlt. Bannon ist also auch der Mann, der aus trump jemanden macht, der politisch wirksam (und klug) agieren kann.

*Natürlich* hassen die demokraten den wir irre und natürlich wollten sie den mit jeder Sicherheit nicht auch noch ausgerechnet da, wo sie ihre Rattentruppen koordinieren, trump und sein Team bespitzeln und allerlei dreckige Spielchen treiben. Da auch, übrigens, wo man das Spielchen umdrehen kann gegen sie selbst.

Womit wir beim nächsten Punkt wären. trump kann nicht einfach durchregieren. Er muss schon in den beiden Häusern des „parlaments“ Gefolgsleute haben und idealerweise durchaus auch mal ein paar „abtrünnige“ demokraten.

Da washington nun mal ein Hinterhof-Zockerladen ist, muss man auch etwas bieten, wenn man etwas will. Und trump will so einiges, z.B. ein Ende der elenden Kriegshetzerei der ziocons oder auch ein eigenes Gesundheitspaket, wozu er aber obamacare kippen muss und will.

Und genau da vermute ich den stinkenden deal. obamacare ist maßlos verhasst, sogar bei vielen demokraten. Es ist ein völlig absurdes, sehr teures (für beide, Staat wie Bürger), exzessiv bürokratisches und praktisch unbrauchbares Paket, das ohnehin kaum funktioniert. Aber eben auch eines, das der „demokraten“ Präsident obama gepackt und durchgeschmuggelt hat.

Und es genießt hohe Aufmerksamkeit. Wenn in den „Nachrichten“ von obamacare die Rede ist, dann hören und schauen die Bürger hin.

Und trump braucht einen Erfolg, einen ganz praktischen, etwas, das Beachtung findet und das die meisten amis gut finden.

Bannon ging und es wurde als „wurde gegangen“ verkauft. Anders ausgedrückt: trump hat seinen Teil geliefert. Nun sind die anderen dran. Worum es dabei ging, werden wir bald erfahren. Ich tippe, wie gesagt, auf obamacare.

Noch schnell zwei Randanmerkungen:

Dass trump im Grunde heisse Luft verkaufen kann mit der „Entlassung“ Bannons im nsc, zeight recht gut die tatsächliche Lage. Sie ist in etwa so wie auch beim derzeitigen Gerangel um den von trump benannten Kandidaten fürs höchste Gericht (N. Gorsuch): Die republikaner könnten dessen Ernennung mit Gewalt durchsetzen („nuclear option“), aber sie hätten es lieber „nett“ und so lassen sie sich auf absurde Spielchen der demokraten ein.

Ganz ähnlich könnte trump obamacare einfach killen. Er müsste dazu nur z.B. irgendeinen „zika Infektionen!“ Mist hochjubeln und aus Gründen der nationalen Sicherheit entsprechende Präsidentenbefehle („executive orders“) unterzeichnen, die obamacare die Eingeweide heraus reissen und de fakto „trumpcare“ zu etablieren beginnen. Will er aber nicht; er will es nett und ordentlich und dazu muss er eben seltsame Verrenkungen machen.

Und noch „Alle fallen von trump ab! Auch Fox news (ein als rechts geltender großer Sender) sieht trump zunehmend kritisch !1!!“

Blödsinn! Fox news *kann* gar nicht anders als rechts und mithin mehr oder weniger pro trump sein. Das hat mit trump wenig zu tun; der Grund ist schlicht der, dass fox news nun mal ein rechter Sender ist, der rechte Zuschauer hat. Und wohlgemerkt: Es geht da nicht um Noblesse sondern um Geld; um was auch sonst in den usppa. Wenn die sich offen gegen trump stellen, dann verlieren sie ratzfatz Abermillionen Zuschauer und müssen dann im überlaufenen „demokraten“ Markt mitspielen.

Übrigens brummt das Geschäft bei fox news seit trump richtig gut.

Ich vermute eher, dass es dort die leise Diektive gibt, sich aus taktischen Gründen einen „neutralen und kritischen“ Anschein zu geben – also genau das zu tun, was z.B. die deutsche journaille seit Jahrzehnten erfolgreich als Verarsche betreibt.