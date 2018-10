Dies und Das – Propaganda, Wahrheit und faulige Äpfel

„Survivior“ („Überlebende“) nennen die „demokraten“ die verlogenen Miststücke, die so gut wie sicher *nicht* vergewaltigt wurden von Kavanaugh. Das ist sehr bemerkenswert, denn so implizieren sie nicht nur, dass Kavanaugh eigentlich morden wollte, die Opfer aber entkamen, sondern viel bemerkenswerter noch, sie verwenden einen Begriff, der sonst weitestgehend nur für „holocaust Überlebende“ verwendet wird. Kurz, sie blasen die – nahezu sicher nie geschehene – Tat, derer sie den Mann bezichtigen, zum „ultimativen Verbrechen überhaupt“ auf. Und, auch das ist gewiss kein Zufall, mit „Überlebenden“ diskutiert man nicht und an ihren Behauptungen (egal wie irre und offensichtlich erlogen) zweifelt man nicht einmal ansatzweise, sondern man verfällt gefälligst in Demutsstarre und entschuldigt sich (egal wie sinnlos das ist). Und so zeigt sich, was das wirkliche Bestreben der ami-demokratten ist.

Wer aber nun meint, „wir“ könnten das nicht auch und sogar besser, für den habe ich einen (sehr übelriechenden) „Leckerbissen“:

Bei t-online erschien dieser Tage Tage ein einiges Aufsehen erregender und viel verlinkter „Artikel“ eines gewissen jonas schaible. Häufig verbreitete (Selbst)Beschreibung: „Jahrgang 1989, Politikwissenschaftsstudium mit ein bisschen Medienwissenschaft in Tübingen und Berlin. Ausbildung zum Journalisten an der Henri-Nannen-Schule, aber sozialisiert in der Blogosphäre.“ (Danke, damit weiss ich mehr als nötig wäre…). Der Typ hat übrigens auch seinerzeit den Startschuss zur Jagd auf Ex-Präsident köhler gegeben. Oder anders ausgedrückt: Der Typ ist schon sehr früh zu dem gezüchtet und eingesetzt worden, was er nun treibt.

In dem besagten „Artikel“ – auf den ich hier eingehe, weil er ein deutliches Beispiel für ziemlich professionell aufgezogene und sehr durchtriebene Propaganda ist – sagt er auf den Punkt gebracht: Es gibt gar keinen Rechtsruck; das scheint nur so. Was wirklich geschah und wesentlich ist, ist dass seit etwa 1990 die Welt sich gewaltig verändert hat und viel gerechter und offener und bunter geworden ist. Und dass nun sehr, sehr viele, nicht nur in deutschland, plötzlich nicht mehr bevorzugt (weil z.B. weiss und in einem reichen Land) da stehen und natürlich nicht gut darauf reagieren, wenn sie ihre (unterstellt völlig unverdienten) Vorteile weg schwimmen sehen.

Viele haben sich ja gefragt, was sich denn mit merkels neuem Hofhund (nach kauder) ändern werde und wie der Neue es angehen wird. Der hier erwähnte „Artikel“ – der fraglos nicht zufällig *jetzt* (28. Sep.), sehr kurz nach kauders „Abwahl“ erscheint – gibt deutliche Hinweise. Der Feind ist nach wie vor der gleiche; wer die gelobte „bunte“ neue Welt nicht mitmacht, der muss umgedreht und gehirngewaschen werden. In China nannte man sowas seinerzeit Umerziehung und der werte-westen kläffte damals bis in die Heiserkeit dagegen an und verurteilte es aufs Schärfste.

Und natürlich „übersieht“ der pro-bunte-Welt gekaufte Hirn-verrenker und Lohn-Schreiber schaible die absolut entscheidenden Punkte.

1) In einer (angeblichen) demokratie hat das Volk zu entscheiden. Wir wurden aber weder gefragt, ob wir bis ins Absurde „bunt“ und gender-divers werden wollen, noch ob wir Millionen von gewaltbereiten und gewalttätigen Verbrechern in unserem Land wollen. Mehr noch, unsere Aufschreie dagegen wurden nicht gehört und sogar mit einiger Gewalt unterdrückt.

Damit alleine schon sind schaible die bunten Beine unter seinem Hirnwäsche-Versuch weg geschlagen.

2) Es wird immer einfach angenommen und behauptet, die neue bunte, diverse, etc. bla bla Welt sei besser. Sollte man nicht erwarten dürfen, dass jene, die Länder führen und/oder erhebliche Veränderungen vorantreiben, *Belege* schulden? Diese aber sind nicht erbracht worden. Stattdessen hat man uns mit Propaganda beschossen und jedes Aufmucken als rassistisch o.ä stigmatisiert.

3) Die „flüchtlinge“ *sind* gefährlich. Das ist ein beklagenswert häufig erwiesener Fakt. Und: Diese Invasoren-Horden bei uns eindringen zu lassen, geschah nicht nur ohne jedwede Zustimmung des Volkes (woran auch post faktum Teddybären werfende künftige Sex-Sklavinnen und Mordopfer nichts ändern), ja, sogar ohne überhaupt zu fragen, sondern es war auch gröbstens illegal.

Waren die Linken und „Linken“ nicht mal die, die sich für intellektuell hielten und so gerne alles, was nicht schnell genug weg rannte „hinterfragten“? Heute nicht mehr. Heute feiern sie den giftigen Auswurf des neuen jungen goebb … äh … schaible.

Gleich wie laut und bunt und massiv die Hirnwäscher-Truppen ihr Gift in eure Hirne zu spritzen versuchen: Stellt einfach die richtigen und entscheidenden Fragen und seht unbeirrt die Fakten.

Anderes Thema, aber auch à propos Fakten: (Tschuldigung, ich werde immer noch von Lach-Anfällen geschüttelt) …

Hier eine Schlagzeile einer sehr anerkannten wissenschaftlichen Organisation (Plos), die u.a. die Papiere von über 5 Dutzend nobel-Preisträgern veröffentlichte. Nun haben da einige Wissenschaftler, darunter auch der den Bericht veröffentlichende Dr. Ioannidis (der sehr hohes Ansehen genießt), (aufgrund zunehmend nicht mehr ignorierbarer Ungereimtheiten) mal daran gearbeitet, die Seriosität wissenschaftlicher Veröffentlichungen zu überprüfen.

Ergebnis, Titel: „Warum die meisten veröffentlichten Forschungsberichte falsch sind“.

Der Kern: „There is increasing concern that in modern research, false findings may be the majority or even the vast majority of published research claims. However, this should not be surprising. It can be proven that most claimed research findings are false“.

(„Es gibt zunehmende Bedenken, dass die Mehrheit oder sogar die überwältigende Mehrheit der angegebenen Ergebnisse in der modernen Forschung falsche Erkenntnisse sind. Dies sollte jedoch nicht überraschen, da bewiesen werden kann, dass die meisten Forschungsergebnisse falsch sind„).

Und der Mann hat offensichtlich recht. Es ist in der Tat nicht überraschend, dass das herauskommt, wenn man Wissenschaft durchpolitisiert und ins Profit- und Karriere-Karusell zwingt oder sie zum Sklaven von Großkonzernen macht.

Mahlzeit. Wohl bekomm’s.

Nun noch ein großer Sprung.

Nehmen wir mal für ein Gedankenspiel an, der Schöpfer würde morgen früh erscheinen, ein bisschen grummeln wegen dem, was wir aus der Welt gemacht haben, aber dann grundgütig alles reparieren und die Erde sozusagen rebooten. Die Ozeane wären nicht mehr von radioaktivem Müll und gigantischen Mengen an Plastikmüll verseucht und gnadenlos überfischt, die durch die Menschheit ausgerotteten Tierarten würden wieder leben, statt Betonwüsten gäbe es wieder gesunde Wälder und Wiesen, usw. und sogar die politster- und Geldgier-Brut wäre ausgelöscht und die Menschheit wäre wieder so, wie sie vor 3000 Jahren war (aber mit aller bisher gemachten Erfahrungen und Kenntnissen).

Wunderbar, nicht wahr? Und da wir ja aus unseren Fehlern gelernt haben (haha), würden wir es diesmal besser machen. Oder?

Nein. Würden wir nicht.

Um es brutal auf den Punkt zu bringen: Es taucht ja bisweilen die vorwurfsvolle Feststellung auf, dass es Gott nicht geben könne, weil jemand, der wie Christus ist, niemals und unter keinen Umständen z.B. all die Kriege zulassen würde.

Aber diese Leute irren. Denn *wir* machen diese Kriege, nicht Gott. Der lässt sie nur zu, weil er uns die Freiheit der Entscheidung gegeben hat und sich an sein Wort hält.

Schlimmer noch: Wir *brauchen* die Kriege, die Hunderten Millionen hungernden Menschen, die missbrauchten oder womöglich sogar von irren Satanisten ermordeten Kinder, usw.

Wir *brauchen* sie, um zu begreifen und zu lernen. So einfach und brutal ist das. Aber immer noch weniger brutal und hässlich als der Umstand, dass wir nach Hunderten Millionen Kriegstoten, Verhungerten, Ermordeten, Ausgeplünderten noch immer nicht begriffen haben – ganz offensichtlich, denn wir führen und dulden ja nach wie vor Kriege, plündern, beuten aus, lassen Kinder verkommen (z.B. weil Karriere wichtiger ist) und wollen hauptsächlich und vor allem Eines, nämlich bitteschön nicht gestört werden auf unseren Ego-Trips.

Unser Häuschen und vielleicht ein schickes Auto dazu und Urlaub waren den allermeisten schon immer ganz erheblich näher und wichtiger als hier und dort ein paar Tausend Ermordete ein paar Tausend Verhungerte.

Nun aber, da wir selbst die Abgestochenen oder Vergewaltigten sind, da klagen wir und haben so gar kein Verständnis dafür, dass dem Polizisten sein Häuschen ehrlich gesagt wichtiger ist als unser Grundrecht auf Sicherheit und freie Meinungsäusserung.

Aber warum ist das so, woran liegt das, warum könnte nicht mal der Schöpfer der Welt die Welt zu einem besseren Platz machen solange er sich an die Abmachung mit der Freiheit hält?

Ein ganz wesentlicher Grund ist der faulige Apfel, genauer, dass aus einem fauligen Apfel ganz schnell eine ganze Kiste faulige Äpfel werden. Oder allgemeiner ausgedrückt: Das Schlechte breitet sich schnell und leicht aus, das Gute eher nicht. Schlimmer noch: Lege ich einen guten Apfel oder sogar 5 gute Äpfel neben einen schlechten, dann wird nicht der schlechte besser, sondern die guten werden auch faulig.

Ihr hättet’s gerne weniger quasi-religiös und lieber zeitgemäß und ganz praktisch? Gut: Wenn in einer jungen partei 9 Gute sind, die’s gut und ernst meinen und eine Ratte, dann wird nach einer Weile nicht die Ratte bekehrt sein, sondern die partei wird von innen verrotten und die 9 Guten werden hochwahrscheinlich fraktioniert sein.

Ein fauler Apfel im Dorf verdirbt, wenn man nicht sehr gut aufpasst und geeignet pariert, das ganze Dorf, das Dorf verdirbt den Kreis, der Kreis die Region, usw. Und irgendwann sitzen verlogene Verbrecher und Ratten an den Schalthebeln und verarschen das planvoll verblödete Volk.

Wie funktioniert diese Verblödung? Ganz einfach: Modell Apfel. Erstens kann man sich selbst in einer relativ gesunden Gesellschaft darauf verlassen, dass es einige Gierige, einige Egomanen, usw. gibt und zweitens kann man die fördern, damit die die Zersetzungsarbeit für einen leisten. Das Endstadium heisst dann „bunt“ und nicht die Gesunden und der gesunde Verstand regieren dann, nicht einmal die Mehrheit des bereits verblödeten und verdorbenen Volkes regiert, sondern die bunten Schneeflocken haben das Sagen. Nicht die zehntausend normalen Leute in der Kleinstadt geben dann den Ton an, sondern der transsexuelle, der ein Kind adoptieren will.

Und hinter denen wiederum stehen die politster, die richtig großen, üblen Verbrecher und regieren das zersetzte, in Egomanie kreiselnde und verblödete Volk ganz ungestört und sehr gnadenlos.

„Aber wir können die faulen Äpfel doch nicht einfach ausrotten. antifas zu töten z.B. wäre doch Mord!“

Ach? Aber bequem hinnehmen, wie die Tausende Leben zerstören und Leute abstechende Mörderbanden unterstützen, das ist kein Mord?

Womit wir beim letzten Machtinstrument der Regierenden und des Abschaums wären, der äusserst kurzsichtigen Interpretation nämlich, dass die Schuld für Morde nur bei denen mit dem Messer in der Hand liegt. Das ist falsch. Auch und vor allem die Polizisten, die auf Befehl von oben lieber wegsahen und die ganz normalen Bürger, die nicht zuschlagen und sich wehren wollten, weil das doch „böse“ ist, sind mindestens Mordkomplizen, nicht anders als einer, der Schmieröl auf die Autobahn schüttet und dann sagt „Ich hab die Autofahrer nicht umgebracht. Ich war 100 m entfernt, als die gegen den Brückenpfeiler geknallt sind“.

Gut, zuschlagen ist vielleicht eine Nummer zu groß für viele. Aber nicht mehr bei Regime- und Ratten-Unterstützern kaufen, das facebook Konto dicht machen, usw. das müsste doch wenigstens drin sein (und hätte ziemlich massive Wirkung).

Übrigens, gerade erst dieser Tage wieder gelesen. Die Ratten *machen* das. Die boykottieren Geschäfte und Gastronomie, bauen eigene Netzwerke auf, usw.

Schlau sind wir, so schlau. Bald werden wir als Nutzviecher in Ställen stehen, weil wir beim Einkaufen Schnäppchen machen und ein paar euro sparen und nicht in unseren Häuschen beim sportschau gucken und facebook updaten („Supi-leckere Lasagne mit italienischen Sahnepilzen gegessen!“, „Neues i-phone ausgepackt. Bin begeistert und total verliebt“) gestört werden wollten.