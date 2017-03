Tuman – Russland: Tiefer Staat

Ein sehr interessanter Text von „tuman“, einem Kolumnist von „Aftershock News“, übersetzt von Artur, zu einem interessanten Thema, das z.Zt. stets nur bezogen auf die usppa betrachtet wird (und natürlich im Fall Russland eine andere Bedeutung hat). (Quelle)



Dies ist ein bescheidener Artikel über das Thema der parallelen Führungskontur im [russländischen] Staat, sowie über unterschiedliche Aspekte der Lebensfunktionen des Systems [der RF]; das alles nur flüchtig, oberflächlich, vor allem da Affiche [?] noch lange nicht zu sehen sein werden. Um nicht ins Verschwörungstheoretische abzurutschen, präsentiere ich hier nur eine Sammlung von Fakten und Tendenzen.

Also, wer möchte sein Verständnis für den eigentlichen Begriff „Opritschnina“ (Vorlesung von Andrej Fursow, russisch) und Gespräch mit Klim Schukow ( russisch)erneuern?

So gesehen ist die „Opritschnina“ ein „besonderes Handeln“ zu „besonderen Zeiten“, getätigt, um durch Abstützen auf die „breiten Bevölkerungsmassen“ nicht den Zerfall der Staatlichkeit zuzulassen. In seiner reinen Form wurde dies einmal zu Zeiten Iwans des Schrecklichen getan. In gewisser Weise gab es eine Wiederholung dessen während der Führung durch Josef Stalin, allerdings ohne die Bildung von parallelen Konturen. Und nun kann man konstatieren, dass ähnliche Prozesse wieder ihre Wiederholung in der Moderne erleben. Diesmal ist es in der Tat eine Wiederholung des Aufbaus von parallelen Konturen, dementsprechend schreibe ich von der „Opritschnina 2.0“. Die erste Version wurde öffentlich ausgerufen, die zweite nicht. Die Erste schloss gemäß der damaligen Kultur Repressionen mit ein, die Zweite tut das nicht, und ich hoffe, dass sie es auch nicht tun wird (heutzutage gibt es andere Methoden der Einwirkung).



Und nun eine gewisse Anzahl logischer Gedankengänge.



— Die Zeitspanne der „quasi-kolonialen Vergangenheit“ [Russlands], ausgedrückt durch das liberale ökonomische Modell im politischen Aufbau, in der Gesetzgebung und in anderen Staatsbereichen – das alles sollte zur Annihilation der Staatlichkeit und zur „Bereinigung“ von allen hier lebenden Menschen führen. In dieser Zeitspanne änderte sich nichts kardinal, alles war so beschaffen, dass bei der Beseitigung des aktuellen Herrschers das System sich „in all seiner Schönheit“ zeigen würde. Und wie sagte Genosse Silver [Long John Silver aus „Die Schatzinsel“]: „Und wer am Leben bleibt, wird die Toten beneiden.“ Daraus resultiert auch dementsprechend das bekannte Rumgeheule verschiedener Persönlichkeiten, dass ER [W.W.P.] verschwinden müsse.



— Die Zeitspanne der „Nichtsterblichkeit“ [des russländischen Staates]: seit den 1990er Jahren hat sich im Ganzen nichts kardinal weder in der Staatsführung noch in der Verteilung der Staatsgüter verändert, und dennoch lebt das Land und entwickelt sich sogar seltsamerweise weiter. Obwohl das gegenwärtige, offiziell liberale Staatsmodell [des Westens / der Russischen Föderation] es überhaupt nicht vorsieht, zeigt das Leben, dass ein [russländischer] Entwicklungsprozess abläuft. Das erschreckt SIE sehr. Sie verstehen nicht, woher diese Lebensfähigkeit [bzw. Resistenz] kommt; auf „alle anderen“ wirken diese Methoden, auf „diese“ aber nicht. Sie haben Anfang der 90er nicht den Einfluss eines kolossalen Schattensektors der [sowjetischen] Wirtschaft in Betracht gezogen, und in den Nuller Jahren das Anlaufen von „opritschnischen Prozessen“ übersehen. Diese kognitive Dissonanz zu erklären fällt schwer.



Aspekte im Staatshaushalt



Es hat sich eine gewisse „opritschnische Ökonomie“ geformt bzw. nähert sich ihrer Vollendung; diese wirkt zur gegenwärtigen Zeit [in Russland]:



1. Die zusätzliche Emission von Rubel unter verschiedenen Programmen von „Spezial-“ und „Staatsprojekten“.

2. Die Verpflichtung von „Oligarchen“ auf Amtspositionen von [gehorsamen] „Staatsmännern“. Wer damit nicht einverstanden ist – Koffer, Bahnhof, London.

3. Die Stützung der Wirtschaft auf dem fiskalen Sektor in Form des militärisch-industriellen Komplexes. Plus Luft- und Raumfahrt, Atomtechnologien und Staats-Hightech.

4. Die gezielte Subventionierung des Zinssatzes für diese oder jene für den Opritschnina-Staat wichtigen Sektoren.

5. Der Wiedergründung von Projekten in den Bereichen Logistik und Energetik, über „staatlich-privatwirtschaftliche“ Partnerschaften.

6. Die Nivellierung der Einbußen aus unterschiedlichen Verträgen zur „Produktionsaufteilung“ [„Production Sharing Agreement“, praktisch westliche Knebelverträge zur vollständigen Ausbeutung des Opfers], teilweise durch direkte Kündigung dieser, teilweise durch das Einführen verschiedener, direkter Exportzölle.



In einem liberalen Wirtschaftsmodell ist das Obengenannte einfach nicht möglich, vor allem nicht unter der Führung derjenigen, welche die Direktive 20/1 [„Dulles-Doktrin“] von [CIA-Direktor] Allen Dulles in die Realität umsetzen [die Zerstörung der sowjetischen bzw. russländischen Gesellschaft von Innen heraus durch die sogenannte „Fünfte Kolonne“, tätig in verschiedenen Kulturträgern].



Nun schreibe ich über einige Aspekte der aktuellen Sozialpolitik [Russlands]:



1. Die Wertschätzung des mütterlichen Kapitals.

2. Die Wiederherstellung der Gesundheitsvorsorge.

3. Antisodomitische Gesetzesinitiativen.

4. Umgestaltungen im Bildungssystem.

5. Eine Indexierung von Hilfsgeldern und Renten.

6. Ein allgemeiner Trend zur Führung einer gesunden Lebensweise.

7. Ein allgemeiner Trend zur Bewahrung von traditionellen Familienwerten.

8. Die Informatisierung der Öffentlichkeit, was zur Verringerung von Bürokratie und Korruption beiträgt.



In einem offiziell liberal-bourgeoisischen Koordinatensystem sind diese Pläne eher unmöglich als etwas anderes. Es herrscht also ein anderes Koordinatensystem vor, welches unsichtbar bleibt und sich selbst nicht zur Schau stellt.



Nun über die „Opritschnina“ im politischen Leben. Sie herrscht hier weniger vor, besteht aber dennoch:



1. Die zeitweilige Abschaffung der Wahl der Gouverneure [stattdessen eine direkte Ernennung durch den Präsidenten].

2. Die Entfernung von den Kontrollhebeln bzw. die Schwächung des Einflusses verschiedener Teile des „Semi-Bankier- und Oligarchentums“.

3. Die Rückkehr zu einem „Halbmehrheits“-Wahlsystem [Mischsystem aus Mehrheits- und Verhältniswahl].

4. Säuberungen, die Korruption betreffend, unter den Bürokraten und Silowiki.

5. Arbeiten an der Schaffung eines Reservekaders an Führungspersönlichkeiten – „souveräner Menschen“.

6. Die Bildung der ONF [„Gesamtrussische Nationale Front“ bzw. „Volksfront für Russland“ – ein Zusammenschluss gesellschaftlicher, patriotischer Organisationen mit Wladimir Putin als Vorsitzenden] und dessen Anschluss an verschiedene Bereiche der staatlich-politischen Prozesse.

7. Die Kastrierung des Einflusses importierter Nichtregierungsorganisationen mithilfe des Gesetzes über „ausländische Agenten“.



In diesem Teil erfolgt deutlich mehr Widerstand und Sabotage. Er reicht, sich an unterschiedliche Gesetzesinitiativen zu erinnern, z.B. die Polizei betreffend, jugendliche Unsinnsaktionen, „pädologische Neuheiten“ in der Bildungssphäre, verschiedene „Hosenhalter“ [d.h. Unterstützung] für Geldwucherer. Es gab viele, aber faktisch wirkte jedesmal der „Affenpfoten-Effekt“ [aus William Jacobs „Die Affenpfote“ (1902): eine magische Affenpfote erfüllt jeden Wunsch – auf eine bösartige Art, mit erheblichen negativen Konsequenzen für den Besitzer].



Ich möchte auf den Auslöser hinweisen, der diesen Artikel inspiriert hat: der Erlaß vom 01. März 2017 über die Aufstellung einer [politischen / bürokratischen] Kaderreserve.



Russländische Zeitung – Föderale Ausgabe №7212 (46)

Erlaß des Präsidenten der Russländischen Föderation vom 01. März 2017 Nr. 96

„Über die Verabschiedung der Satzung über die Kaderreserve des föderalen Staatsorgans“

Datum der Unterschrift: 01. März 2017

Datum der Veröffentlichung: 06. März 2017



Dieser Erlaß ist wie eine Kirsche auf der Sahnetorte. Um nicht lange danach zu suchen, hier der Text [Link: https://rg.ru/2017/03/06/gosslujba-dok.html]. Es gibt nicht viel zu lesen, aber dafür ist es sehr komplex. Faktisch gesehen ist es ein Aufruf [bzw. eine Einberufung] zum Staatsdienst. Es ist ein ernstzunehmender Schlag gegen das etablierte System der klan-orientierten und durch Vetternwirtschaft geprägten Übergabe von Machtbefugnissen. Und zusammen mit der ONF wird es zu einem ultimativen Zug, welcher nur sehr schwer zu parieren sein wird. Inhaltlich und bedeutungstechnisch für das Land ist dieses Dekret deutlich mächtiger als das „Plutonium-Gesetz“ [Unterbrechung des US-amerikanisch-russländischen Abkommens zum Abbau der Vorräte an waffenfähigem Plutonium]. Und wurde viel darüber berichtet?



Bemerken Sie, dass alles wie im Spektrum von Hintergrundrauschen abläuft? Man schreibt nichts darüber, man spricht nicht darüber, aber es passiert. Ich hoffe inständig, dass die Zeiten nicht fern sind, wenn der Öffentlichkeit erstmals offen das Projekt „Globalisierung nach russischer Art“ präsentiert werden wird. […]



Ebenso sollte man seine Aufmerksamkeit auf den liberalen Flügel der Staatsmacht lenken. Sie sind zurzeit in einer Pattsituation. Ihr Einfluss auf das Volk ist dermaßen gering, sie können ihn glatt vernachlässigen. Ihr Stützen auf ausländische „Partner“, im Grunde ihre Herren, wird mit jedem „Trump’schen Tag“ geringer. Ja, sie sind stark im Bereich der traditionellen Medien, aber bei den traditionellen Medien ist bei weitem nicht mehr alles so in Ordnung, wie früher; die Internet-Medien machen ihnen schwer zu schaffen. Jede beliebige Passivität des liberalen Flügels macht faktisch den „opritschnischen Staat“ stärker, jede negative Aktion schwächt ihren Einfluss auf das Volk und stärkt ebenso indirekt den „opritschnischen Staat“. Jede hypothetische positive Tat von ihrer Seite wird zur allgemeinen Stärkung der Lebensfähigkeit des Staates führen, auch wenn nicht des „Opritschnina-Staates“, aber doch der Russländischen Föderation, was aber überhaupt nicht in die Schablone des liberal-bourgeoisischen Projekts passt. Zu dieser Situation gibt es ein Sprichwort: „Wohin du [dein Los beim Aufteilen von gemeinschaftlichem Land] auch wirfst, überall sind nur Gehren [extrem kleine Landstücke]. – Куда ни кинь — всюду клин.“



Ich möchte betonen, dass der „Opritschnina-Staat“ nichts mit rosaroten Brillen zu tun hat; es geht um das Überleben der Staatlichkeit, als auch des Systems, aber ohne globale, revolutionäre Verwerfungen. Und es steht auch nicht fest, dass es ein Reich der Gerechtigkeit sein wird, auch wenn man sehr daran glauben möchte.