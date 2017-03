Zwischenruf – Abgetrennte russische Köpfe via ukrostan

Es kommt immer mal wieder vor, dass ein Ereignis oder eine Situation eigentlich einen Hinweis erfordern, aber – zumindest noch – keinen richtigen vollen Artikel verdienen oder füllen können.

Hierzu rufe ich nun eine neue Rubrik, „Zwischenruf“, ins Leben. Zwischenrufe können, meist eher kurz, auf etwas hinweisen, das nicht unbemerkt bleiben sollte. Insoweit der Gegenstand (wie z.B. in diesem Fall) es hergibt oder gar nötig macht, werden Zwischenrufe auch kurze Analysen und/oder Querverweise enthalten.

Der heutige erste Zwischenruf hat einen warnenden Charakter und weist auf eine denkbare und sich abzeichnende Entwicklung hin, die Blutvergießen, hässlich viel vergossenes Blut in sich trägt.

Hier einige maßgebliche Element der Situation, einige davon bekannt, aber noch nicht oder nicht so perspektiviert und eingeordnet, einige auch (den meisten) noch neu oder nicht im Kontext gesehen:

– trump hat de fakto ein Mittelding aus Revolution und innerem Krieg am Bein.

– ziocons und deep state betreiben zumindest ihre internationalen Hauptprojekte ungerührt wie unter obama weiter.

– führende ziocons reisen noch kurz vor dem Ende des obama Regimes und/oder sogar derzeit noch in Krisenregionen um sicherzustellen, dass die gelegten Brände nicht erlöschen.

– in Syrien steht isis unausweichlich das Ende bevor (und aus Sicht der ziocons wäre das eine Verschwendung)

– in ukrostan wird es immer enger; es gab bereits erste Flammen ernsthaften Aufstandes.

Und nun las ich davon, dass das nazi Drecksvieh jarosch – inmitten diverser anderer hässlicher Aktionen gegen den Donbass – kundtat, man werde die Donbass-Russen köpfen.

Man bemerke und beachte die Wortwahl, denn diese ist keineswegs zufällig.

Welches sind die Interessen angesichts der aktuellen Situation? Und: Lasst uns ein Märchen beenden und durch Tatsachen ersetzen.

Das Märchen ist, dass ukrostan „den westen“ und insbesondere die amis braucht. So verständlich dieses Märchen ist, da es doch die Leitlinie der Beherrschung durch westliche Kräfte ausdrückt (Man erobert und unterdrückt nicht, sondern man „bringt demokratie“ und „wird gebraucht“), so unsinnig ist es. Das sollte spätestens seit Ende Januar klar sein.

Wie sieht die Realität aus? ukrostan braucht nur dreierlei: Geld, Waffen und Mörder und Wegschauen, vielleicht auch bewusstes Vertuschen.

Die ersten beiden wurden *und werden* durch die ziocons sichergestellt, sei es nun durch eine offizielle Regierung oder durch faktische Kanäle. Und auch das Dritte kann durch die ziocons erheblich befördert werden, insoweit das denn überhaupt nötig ist. Denn, das kann man ja kaum übersehen, die eu-ropäer haben ohnehin wenig Interesse, genauer hinzusehen, auch weil man die eigene Verantwortung gerne ausblendet und reichlich genug eigene Probleme hat.

Und Situation und Interessen?

Nun, ukrostan möchte nicht untergehen oder absaufen und zumindest noch eine Weile weiter vegetieren. Und, das wurde hier bei uns ja ausgeführt, besonders die nazi Extremisten *müssen* den Brand am Leben erhalten und wenn möglich noch anheizen, weil alles andere notwendig zu ihrer – hochwahrscheinlich auch physischen – Auslöschung führen würde.

Und die amis? Die gibt es derzeit nicht. Was es gibt, ist das offizielle washington, das gerade einen inneren Krieg führt und extrem mit sich selbst beschäftigt ist – und die ziocons und erhebliche Teile der paramilitärischen Kräfte des Staates, insb. der Geheimdienste.

Diese haben zwei Probleme: Zum einen verlieren sie zunehmend den Zugriff auf die offizielle Macht und zum anderen haben sie noch Abertausende über zig Jahre, teils Jahrzehnte lang, in für viel Geld und mit viel Mühe geschaffenen islamisten Quasi-Armeen, die nun in Syrien und im Irak aufgerieben werden ohne Aussicht, dem zu entgehen.

Und, äusserst wichtig, die ziocons haben nach wie vor ihre Priorität, Russland auszuschalten, zu lähmen und zu zerschlagen. Aus ihrer Sicht mit mehr Dringlichkeit als je zuvor.

Womit wir bei dem Punkt wären, warum die ziocons den Nahen Osten in Brand gesteckt haben und warum die Russen keineswegs nur den syrischen Freunden helfen, sondern in der Tat aus Gründen der nationalen Sicherheit agieren.

Das Ziel der ziocons war es von Anfang an, das Geschwür im Nahen Osten nach dort getaner Arbeit in Richtung der südlichen russischen Flanke zu schicken und besser noch, aus deren Sicht jedenfalls, sogar in den russischen Staat selbst, in dessen südliche muslimisch geprägten Provinzen. Nicht zuletzt diente der Nahost Brand auch dazu, möglichst viele Infizierbare aus diesen Regionen in den Nahen Osten zu locken und dort weiter zu indoktrinieren und militärisch auszubilden. Man stelle sich das dreckige Grinsen in washington vor, wenn man die Kohlen, mit denen man das russische Haus in Brand setzt, auch noch aus Russlands eigenem Keller geholt hätte!

Und so hatte das russische Engagement in Syrien natürlich auch das Element der Freundschaftshilfe, aber Putin sagte absolut die Wahrheit, als er erklärte, dass man die isis terroristen (der cia) doch besser weit weg von zuhause ausschalte als im eigenen Land – denn genau darauf lief der ziocons Plan ja hinaus.

Und selbstverständlich ist auch das ziocon Projekt ukrostan als ein Element des übergeordneten Hauptprojektes der ersehnten Zerschlagung Russlands zu sehen, wenngleich es auch nebenbei noch anderen Zwecken diente, dem z.B., eu-ropa eine Würgeschlinge um den Hals zu legen.

Ein Blick auf die Landkarte zeigt es deutlich: nördlich und nordöstlich der Krim (und ursprünglich geplant mitten auf der Krim selbst) läge die östliche Flanke. Wenige Hundert km östlich davon wiederum liegen die stark muslimisch geprägten und ohnehin immer mal wieder problematischen Regionen wie Dagestan oder Tschetschenien, die ihrerseits aus dem Süden über georgien gefüttert werden könnten.

Und nun sagt das faschisten Drecksvieh jarosch öffentlich, man werde die Donbass-Russen *köpfen*, also justamente das mit ihnen tun, wofür die islamistischen terroristenviecher der cia in Syrien hässlich „berühmt“ sind.

Anders ausgedrückt: Dies ist das erste öffentliche Aussprechen der Einladung an die terroristenviecher in Syrien (und im Irak), doch lieber zu fliehen und das schmutzige Werk da zu verrichten, wo es ohnehin hauptsächlich geplant war, statt in Syrien draufzugehen.

Das ist es, worum es geht. Das ist es, warum Abschaum wie biden und mccain ihre Besuche machen. Die ukros haben versagt und die nazi-Banden dort sind zu schwach. Übrigens ist das Konzept keineswegs neu. Es waren ziemlich von Anfang an islamisten-terroristen am Überfall auf den Donbass beteiligt.

Leider komme ich nicht umhin, auch darauf hinzuweisen, dass die Kreml Taktik der seichten und sinnlosen Diplomatie und der Engelsgeduld wohl weniger klug war als mancher geradezu feiernd meinte.

Es war nie geplant, dass ukro Panzer nach Russland rollen. Es war immer geplant, dass „unkontrollierbare“ nicht-staatliche Elemente den Angriff führen. Die Schlimmsten unter ihnen sogar ganz ohne Waffen sondern nur als still Ein- und dann nach dagestan oder inguschetien Weiterreisende; die Waffen kämen dann aus dem Süden.

Es war immer geplant, einen möglichst schmerzvollen und eiternden Schwelbrand an Russlands Grenzen und ins Innere sich ausbreitend zu legen. Das Odessa-Massaker war nicht irgendein Versehen von ausser Kontrolle geratenen Irren, sondern es war ein orchestriertes Symbol für den Plan, für das, was man in washington von Anfang an vorhatte.

Was Putin zu Syrien sagte, war richtig. Es war notwendig für die Sicherheit Russlands, die islamisten-Banden der cia noch ausserhalb der eigenen Grenzen auszuschalten.

Und es wäre von Anfang an auch richtig und gültig gewesen, was den ukro-Abschaum angeht.

Zuletzt wird der Angriff nicht durch Lawrow abgewendet werden sondern durch Shoigu. Allerdings: Je später man das im Kreml begreift, desto mehr Russen werden bis dahin umkommen.